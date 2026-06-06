المغرب.. القبض على البلوغر «بن نسناس» بتهمة «طبخ الكلاب» في العيد

أوقفت السلطات المغربية بلوغر شهيرا بعد تداول فيديوهات مثيرة للجدل نُسبت إليه، وسط غضب واسع وشكاوى حقوقية.

وألقت السلطات الأمنية القبض على البلوغر المعروف بـ«بن نسناس»، عقب انتشار مقاطع فيديو أثارت حالة كبيرة من الجدل والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بتقديم محتوى يتضمن طهي وتناول لحوم كلاب خلال عيد الأضحى.

وبحسب تقارير محلية، ظهر البلوغر في مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع بمدينة مرتيل، وهو يقوم بسلخ كلب نافق وشوائه، مقدماً إياه على أنه أضحية عيد الأضحى، ما أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين والنشطاء.

وجاء توقيف «بن نسناس» بعد عملية تتبع ورصد نفذتها عناصر الأمن الوطني، استنادًا إلى مذكرة بحث صدرت بحقه، على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضده.

كما كشفت التحقيقات الأولية أن جمعيات معنية بحقوق الحيوان تقدمت بشكاوى رسمية ضد البلوغر، بالتزامن مع حالة التفاعل الواسع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار الفيديوهات.

واعتبر عدد من النشطاء أن المحتوى المتداول يحمل إساءة واضحة ويتعارض مع القيم الدينية والثقافية، خاصة بعد ظهور البلوغر في مقاطع يُزعم أنها توثق قيامه بطهي لحوم كلاب وتناولها أمام الكاميرا.

وأحيل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

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