بالفيديو: واقعة غريبة في الهند.. رجل يُخرج رفات شقيقته من القبر ليحضرها إلى البنك لإثبات وفاتها
- في حادثة غير مسبوقة، أقدم رجل في الخمسين من عمره من ولاية أوديشا الهندية على إخراج رفات شقيقته من قبرها وأحضرها إلى البنك في محاولة لإثبات وفاتها.
- وكان الرجل قد حاول سحب مبلغ 20 ألف روبية (حوالي 200 دولار) من حساب شقيقته، لكنه فشل في ذلك رغم إبلاغه البنك بوفاتها
- وبحسب ما ذكر الرجل للشرطة، فإن البنك لم يصدق تصريحاته بشأن وفاة شقيقته مما دفعه إلى اتخاذ هذا الفعل الغريب
- يُذكر أن شقيقته توفيت في شهر كانون الثاني من العام الجاري
