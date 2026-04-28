بالفيديو: واقعة غريبة في الهند.. رجل يُخرج رفات شقيقته من القبر ليحضرها إلى البنك لإثبات وفاتها

Published: 7 hours ago
  • في حادثة غير مسبوقة، أقدم رجل في الخمسين من عمره من ولاية أوديشا الهندية على إخراج رفات شقيقته من قبرها وأحضرها إلى البنك في محاولة لإثبات وفاتها.
  • وكان الرجل قد حاول سحب مبلغ 20 ألف روبية (حوالي 200 دولار) من حساب شقيقته، لكنه فشل في ذلك رغم إبلاغه البنك بوفاتها
  • وبحسب ما ذكر الرجل للشرطة، فإن البنك لم يصدق تصريحاته بشأن وفاة شقيقته مما دفعه إلى اتخاذ هذا الفعل الغريب
  • يُذكر أن شقيقته توفيت في شهر كانون الثاني من العام الجاري

