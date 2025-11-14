حكايات الناس

امرأة أمريكية تربح 50 ألف دولار بعد ضغطها على الزر الخطأ في آلة يانصيب

أفاد موقع يونايتد برس إنترناشونال بأن نانسي، من سكان مينستر في ولاية أوهايو الأمريكية، ربحت جائزة نقدية قدرها 50 ألف دولار بعدما ضغطت عن طريق الصدفة على الزر الخطأ في آلة بيع تذاكر اليانصيب.

وذكرت نانسي لموظفي يانصيب أوهايو أن الضغط على الزر الخطأ قادها للحصول على تذكرة Cash Explosion لم تكن تنوي شراءها، لتصبح الحظوظ معها على غير المتوقع.

في الجولة الأولى من اليانصيب، فازت نانسي بمبلغ 7,500 دولار، ثم فازت بمبلغ 50 ألف دولار في سحب “الفرصة الثانية”. وأوضحت أنها تخطط لاستخدام الأموال في بناء ملحق لمنزلها

