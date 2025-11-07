في دولة عربية: شاحن هاتف يحرق أسرة كاملة أثناء نومها

في مأساةٍ هزّت محافظة القليوبية في دلتا مصر، لقيت أسرة كاملة مكوّنة من ستة أفراد مصرعها داخل منزلها إثر حريقٍ اندلع أثناء نومهم، وتبيّن أنّ السبب شاحن هاتفٍ تسبّب في ماس كهربائي أودى بحياتهم جميعًا.

وأفادت التحريات أنّ الضحايا هم أم وشقيقتها وأربعة أبناء، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لقوا حتفهم اختناقًا بالدخان الكثيف الناتج عن الحريق الذي اندلع في الطابق العلوي من المنزل خلال الساعات الأولى من الصباح.

وبحسب بلاغ تلقّته مديرية أمن القليوبية من غرفة عمليات الحماية المدنية، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وسط حالة من الهلع بين الجيران الذين حاولوا التدخل لإنقاذ الأسرة، إلا أنّ النيران كانت قد انتشرت بسرعة كبيرة، ما حال دون تمكّنهم من الهروب.

وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد مجهود شاق، فيما نُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وأكّد تقرير الطب الشرعي أنّ الوفاة حدثت نتيجة الاختناق بالغازات السامة الناتجة عن احتراق الأثاث داخل الشقة.

وأظهرت المعاينة المبدئية أنّ الحريق نجم عن ماس كهربائي في شاحن هاتفٍ موصول بالكهرباء داخل غرفة المعيشة، ما أدّى إلى اشتعال النيران التي التهمت محتويات الشقة بالكامل.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية المصرية، فقد شهدت البلاد خلال عام 2024 أكثر من 15 ألف حادث حريقٍ في المناطق السكنية، كان أغلبها بسبب أعطال كهربائية أو أجهزة شحن الهواتف المحمولة، التي أصبحت من أبرز أسباب الحرائق المنزلية في السنوات الأخيرة، وسط تحذيراتٍ متكررة بضرورة فصل الشواحن عن الكهرباء أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل.

