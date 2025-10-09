إنقاذ رجل يزن 272 كيلوغراماً برافعة بعد تعرضه لأزمة صحية في فلوريدا

نجحت فرقة طوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية في إخراج رجل يبلغ وزنه حوالي 272 كيلوغراماً من منزله باستخدام رافعة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة حالت دون خروجه بالطرق التقليدية.

وقالت السلطات المحلية إن عملية النقل حدثت في مدينة ويست بالم بيتش؛ إذ استدعيت فرقة الطوارئ إلى منزل الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، بعد تعرضه لمضاعفات صحية حالت دون تمكنه من النزول على الدرج أو الخروج عبر الأبواب بسبب وزنه الزائد.

واضطرت فرقة الطوارئ إلى اتخاذ تدابير غير تقليدية تمثلت في تفكيك جزء من جدار الشقة ودرابزين الشرفة، من أجل توفير مساحة كافية لإخراج الرجل باستخدام الرافعة التي تم تثبيت المريض عليها بعد وضعه على نقالة خاصة مدعمة بالوسائد، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبحسب اللقطات المصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أنزل المريض من الطابق العلوي على ارتفاع نحو 6 أمتار، قبل نقله بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات المحلية لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وشارك في العملية نحو عشرة من رجال الإطفاء والمساعدين الطبيين، وتصنف هذه الحالات ضمن ما يعرف طبياً بـ«مرضى السمنة»، الذين يحتاجون إلى معدات وفرق إسعاف خاصة.

وأثارت العملية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل؛ إذ أعرب كثيرون عن تعاطفهم مع المريض، فيما طالب آخرون بمزيد من التوعية بمخاطر السمنة ومضاعفاتها الصحية والنفسية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.