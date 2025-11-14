“أنا يسوع”.. أمريكي ينهي حياة امرأة بذريعة أنها “شيطان يسمم العالم”!

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية حادثة مأساوية، حيث أقدم كريستوفر ميدولا (39 عامًا)، صاحب سجل إجرامي طويل، على إحراق أنجيلا بالاسيو (58 عامًا) حية، وفق بيان للشرطة ونقله موقع “Peoples”.

تعرضت الضحية لحروق شملت تقريبًا كامل جسدها، ونُقلت على الفور إلى المستشفى بواسطة مروحية، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها. وأفادت بالاسيو قبل وفاتها بأن ميدولا هو من أقدم على ارتكاب الجريمة.

وأشار جار الضحية، ستيف إليس، إلى أنه شاهد بالاسيو تحاول الهروب من حافلتها الصغيرة بعد أن أشعل ميدولا النار فيها وأغلق الباب. وأوضح أن الجاني حاول الفرار، لكنه تم توقيفه تحت تهديد السلاح حتى وصول الشرطة.

وذكرت التحقيقات أن ميدولا كان يردد عبارات مقلقة أثناء انتظار الشرطة، مثل: “كان علي أن أفعل هذا”، و”كانت تسمم العالم”، و”هي شيطان”، و”أنا يسوع”. ويشير سجله الإجرامي منذ عام 2005 إلى تورطه في جرائم اعتداء وعنف منزلي وأفعال خطرة أخرى.

