حكايات الناس

أب يقتل اطفاله الثلاثة في محافظة الكرك في الأردن

Published: 11 hour ago
أب يقتل اطفاله الثلاثة في محافظة الكرك في الأردن

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك والبحث الجنائي حول قيام احد الاشخاص بقتل اطفاله داخل احد المزارع في المحافظة

Join our WhatsApp group - Cedar News

وتابع الناطق الاعلامي ان جرى على الفور التحرك للمكان حيث عثر على جثث لثلاثة اطفال ( 10، 7، 5 ) سنوات توفوا بعد تعرضهم للطعن باداة حاده وبوشر التحقيقات والبحث عن والدهم الذي توارى عن الانظار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 11 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى