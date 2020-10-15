Oct. 15 |
مُخطئ من يظن أن الفنان يعيش في برج عالٍلا أريد المبالغة في التوقعات… لأننا معتادون على الصدماتتطلّ... Read more »
Oct. 16 |
تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في أنحاء العالم يوم الخميس وحده،... Read more »
Oct. 14 |
إنتحر الطفل الإيراني محمد موسوي زادة، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، لعدم إمتلاكه هاتفاً... Read more »
Oct. 16 |
خطفت كلبة صغيرة الأنظار في أحد شوارع البرازيل بعد أن جسدت مثالا للوفاء، بإصرارها على البقاء بجوار... Read more »
Oct. 16 |
(Photo by Lucas BARIOULET / AFP)
قالت الشرطة الفرنسية، إن الرجل الذي تعرض لاعتداء مميت قرب باريس، الجمعة، أستاذ... Read more »
Oct. 16 |
تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في أنحاء العالم يوم الخميس وحده،... Read more »
Oct. 14 |
إذا سألت أحدهم ما هو فيسبوك، فسيكون أول تعريف يخطر بباله هو أنها شبكة تواصل اجتماعي،... Read more »
Oct. 16 |
كشف علماء فلك من جامعة أستراليا الوطنية، مؤخرا، أن النجم المعروف بـ”منكب الجوزاء” أقرب إلى... Read more »
Oct. 16 |
نشرت مجلة “غود
هاوس كير” الأمريكية تقريرا استعرضت فيه ستة تطبيقات تساعد على حساب عدد
السعرات... Read more »
Oct. 16 |
كشفت دراسة دنماركية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة للإصابة... Read more »
Oct. 15 |
تابعت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وقسم المعلوماتية التربوية... Read more »
Oct. 16 |
كشفت دراسة دنماركية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة للإصابة... Read more »