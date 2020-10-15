بي بي سي

فيروس كورونا: عجز الموازنة الأمريكية يسجل رقما قياسيًا جديدًا

تهريب المخدرات: الادعاء الأمريكي يتهم وزير دفاع مكسيكي سابق بمساعدة عصابات إجرامية

تهريب المخدرات: الادعاء الأمريكي يتهم وزير دفاع مكسيكي سابق بمساعدة عصابات إجرامية

فنون

تحدثتْ عن لعب دور مصابة بسرطان الثدي في «من الآخِر».. رولا حمادة: هناك تحوّلٌ… في المشهد الدرامي

تحدثتْ عن لعب دور مصابة بسرطان الثدي في «من الآخِر».. رولا حمادة: هناك تحوّلٌ… في المشهد الدرامي

Oct. 15 | مُخطئ من يظن أن الفنان يعيش في برج عالٍلا أريد المبالغة في التوقعات… لأننا معتادون على الصدماتتطلّ... Read more »

العالم يسجّل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

Oct. 16 | تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في أنحاء العالم يوم الخميس وحده،... Read more »

حكايات الناس

طفل إيراني ينتحر بسبب التعليم عن بُعد!

Oct. 14 | إنتحر الطفل الإيراني محمد موسوي زادة، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، لعدم إمتلاكه هاتفاً... Read more »
“كلبة وفية” تقتحم سيارة إسعاف للاطمئنان على مالكها

“كلبة وفية” تقتحم سيارة إسعاف للاطمئنان على مالكها

Oct. 16 | خطفت كلبة صغيرة الأنظار في أحد شوارع البرازيل بعد أن جسدت مثالا للوفاء، بإصرارها على البقاء بجوار... Read more »

العالم

جديد حادث طعن باريس.. الضحية عرض رسوما للنبي محمد في حصة دراسية

جديد حادث طعن باريس.. الضحية عرض رسوما للنبي محمد في حصة دراسية

Oct. 16 | (Photo by Lucas BARIOULET / AFP) قالت الشرطة الفرنسية، إن الرجل الذي تعرض لاعتداء مميت قرب باريس، الجمعة، أستاذ... Read more »

العالم يسجّل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

Oct. 16 | تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في أنحاء العالم يوم الخميس وحده،... Read more »

تكنولوجيا

أنت “مجرد سلعة” في فيسبوك.. وهذا ثمنك

Oct. 14 | إذا سألت أحدهم ما هو فيسبوك، فسيكون أول تعريف يخطر بباله هو أنها شبكة تواصل اجتماعي،... Read more »
علماء يكشفون مفاجآت غير متوقعة عن النجم “الساطع”

علماء يكشفون مفاجآت غير متوقعة عن النجم “الساطع”

Oct. 16 | كشف علماء فلك من جامعة أستراليا الوطنية، مؤخرا، أن النجم المعروف بـ”منكب الجوزاء” أقرب إلى... Read more »

صحة

إليك 6 تطبيقات تساعد على حساب السعرات الحرارية

إليك 6 تطبيقات تساعد على حساب السعرات الحرارية

Oct. 16 | نشرت مجلة “غود هاوس كير” الأمريكية تقريرا استعرضت فيه ستة تطبيقات تساعد على حساب عدد السعرات... Read more »

إذا كنت من أصحاب هذه الفصيلة من الدم فأنت محظوظ

Oct. 16 | كشفت دراسة دنماركية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة للإصابة... Read more »

أبراج

عبير فؤاد تُحلّل شخصية مواليد يوم 16 تشرين الأول من وحي علم الأبراج

Oct. 16 | كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب... Read more »
خبيرة الأبراج عبير فؤاد تحذّر من الزواج في الوقت الحالي بسبب تراجع عطارد

خبيرة الأبراج عبير فؤاد تحذّر من الزواج في الوقت الحالي بسبب تراجع عطارد

Oct. 16 | تحظى الأبراج وتوقعاتها اليومية باهتمام الكثير من الأشخاص، فقد تدفع الأبراج وحركة الكواكب ربما... Read more »

فيديو

المركز التربوي نشر فيديو حول المسؤوليات المهنية للمعلم بعد التعليم عن بعد

المركز التربوي نشر فيديو حول المسؤوليات المهنية للمعلم بعد التعليم عن بعد

Oct. 15 |  تابعت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وقسم المعلوماتية التربوية... Read more »

إذا كنت من أصحاب هذه الفصيلة من الدم فأنت محظوظ

Oct. 16 | كشفت دراسة دنماركية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة للإصابة... Read more »
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