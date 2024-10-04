Cedar News - أخبار لبنان على مدار الساعة من موقع سيدر نيوز
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أسرار
تململ من أحد القضاة الذي يتصرف وكأنه الآمر الناهي ويتواصل مع الأجهزة الأمنية
لبنان
هل نعود إلى “الأمن الذاتي؟
04/10/2024
لبنان
معلومات جديدة عن قتلة باسكال سليمان
04/10/2024
لبنان
ملف النازحين الى الواجهة.. والأمن العام بدأ بتطبيق…
04/10/2024
BBC
دوري أبطال أوروبا: الريال يتعادل مع السيتي في قمة أوروبية…
04/10/2024
لبنان
التلفزيونات اللبنانية بعد مقتل سليمان.. الغلبة للمسلسلات
04/09/2024
فنون
بعد أسابيع على رحيل زوجها.. وفاة فنانة لبنانية كبيرة
04/09/2024
لبنان
إليكم المحطّات التي سيتوقّف عندها موكب جثمان باسكال سليمان…
04/09/2024
لبنان
مروان شربل: لبنان عاجز عن تحمل أعباء النزوح السوري ويجب…
04/09/2024
لبنان
معلومات جديدة: العثور على مواطن جـثة هامدة في المونتيفردي…
04/09/2024
BBC
المحكمة الأوروبية: حقوق الإنسان انتهكت لعدم اتخاذ إجراءات…
04/09/2024
لبنان
عملية قتل جديدة في لبنان.. وُجد مقـتولا بعد فقدانه منذ ٣…
04/09/2024
لبنان
مذكرة بتمديد عطلة الفطر من 10 نيسان الى 13 منه ضمنا
04/09/2024
BBC
ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية: “التاريخ” هو…
04/09/2024
BBC
مظاهرات الأردن: ما كواليسها؟ وهل تسعى “أطراف…
04/09/2024
لبنان
الراعي يترأس الجمعة صلاة الجناز لراحة نفس باسكال سليمان…
04/09/2024
لبنان
تأسيس مرصد “القضايا العمرانية” في نقابة…
04/09/2024
فيديو
بالفيديو: هكذا استقبلت الكحالة الشهيد باسكال سليمان
04/09/2024
لبنان
ام تي في: ٤ أطباء كشفوا على جثة باسكال سليمان وهذا ما…
04/09/2024
BBC
عيد الفطر: عيد مثقل بالآلام لأيتام غزة
04/09/2024
BBC
إلى ماذا يشير الانسحاب الإسرائيلي من غزة؟
04/09/2024
إقتصاد
أسعار الذهب اليوم.. «الأصفر» يصعد لمستوى غير مسبوق
04/09/2024
لبنان
المؤتمر الدائم للفدرالية: إما ان نتشارك جميعا بنظام يؤمن…
04/09/2024
لبنان
دار الافتاء الجعفري: ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأربعاء يوافق…
04/09/2024
لبنان
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في السعديات ولم تعد
04/09/2024
لبنان
المشنوق: طفح الكيل
04/09/2024
لبنان
وفد من “الوطني الحر” في جبيل برئاسة أبي رميا عزى…
04/09/2024
لبنان
غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة بين دير ميماس وكفركلا
04/09/2024
لبنان
جريمة كادت أن توقظ «شياطين الحرب» عشية الذكرى 49 لبوسطة عين…
04/09/2024
صحة
عيد الفطر.. 5 أطعمة ومشروبات ممنوعة على مائدة الإفطار
04/09/2024
تكنولوجيا
حل لغز طويل الأمد حول جيولوجيا القمر «غير المتوازنة»
04/09/2024
تكنولوجيا
الأسلحة النووية في الفضاء.. هل يتجنب العالم هذا الخطر؟
04/09/2024
رياضة
بسبب داعش.. أجراس الإنذار تحاصر مباريات دوري أبطال أوروبا
04/09/2024
لبنان
سرق العديد من الدراجات الآلية، فألقت القبض عليه عناصر سرية…
04/09/2024
لبنان
توضيح لبلدية القلمون حول تداول خبر عن “فندق ناغي”
04/09/2024
لبنان
جريمة قتل باسكال سليمان: موقف لجبران باسيل.. ماذا قال؟
04/09/2024
لبنان
بالفيديو: لحظة مرور جثمان الشهيد باسكال سليمان في زحلة
04/09/2024
لبنان
بالصورة: سيارة باسكال سليمان وقد تسلمتها مديرية المخابرات في…
04/09/2024
لبنان
بدء تجمع الحشود الشعبية لمناصري “القوات” عند…
04/09/2024
BBC
الجوع يدفع سكان دارفور في السودان إلى أكل الجراد
04/09/2024
لبنان
فاعليات الهرمل استنكرت عمليات السلب والقتل وعزت جبيل: ما جرى…
04/09/2024
لبنان
هيئة الطوارئ المدنية: لتصحيح رواتب الاسلاك العسكرية لمعالجة…
04/09/2024
فيديو
بالفيديو: استقبال جثمان باسكال سليمان بقرع الأجراس، الورود،…
04/09/2024
لبنان
الكتائب: للكشف عن المحرض والمخطط للجريمة ورفع الإصبع في وجه…
04/09/2024
صحة
رائف رضا طالب وزير الصحة بالرجوع عن قراره المتعلق بالتعرفة…
04/09/2024
لبنان
وهاب: جهات عربية أبلغت جعجع بلم الشارع.. والأخير تجاوب
04/09/2024
لبنان
الجيش اللبناني يعلن عن تسلّمه جثة باسكال سليمان من السلطات…
04/09/2024
لبنان
نقل جثمان باسكال سليمان من سوريا إلى بيروت والتحقيق مستمر مع…
04/09/2024
إقتصاد
تجمع مالكي الابنية المؤجرة: وقف تنفيذ قرار إعادة قانون…
04/09/2024
لبنان
اقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
04/09/2024
لبنان
كيروز: جريمة قتل سليمان سياسية ولا يمكن تعميتها بالتهويل…
04/09/2024
إقتصاد
3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل
04/09/2024
لبنان
الأحدب: الحل لازمة النزوح يبدأ بانسحاب الحزب من مناطق في…
04/09/2024
لبنان
مولوي: سنكون أكثر حزما في منح الإقامات للسوريين
04/09/2024
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