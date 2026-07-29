طقس صيفي حار يسيطر على لبنان والحرارة تواصل الارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال 38 درجة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الاحد المقبل، فتلامس ال 40 في المناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و31 درجة، بيروت بين 24 و32 درجة، زحلة بين 18 و 34 درجة..

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال حيث تخطت معدلاتها مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا بخاصة خلال الليل مما يزيد الشعور بالحر.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال 38 درجة في المناطق الداخلية.

الجمعة:

قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل مما يزيد الشعور بالحر.

السبت:

قليل الغيوم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

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