بعد موجة الحر.. خنيصر يكشف موعد الأمطار في لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان اولى الموجات الحارة التي تضرب لبنان لهذا الصيف تبلغ ذروتها اليوم الخميس لتلامس 34-36 بقاعاً و 32-34 ساحلاً و 29-30 جبلاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة الى 88% الأمر الذي سيزيد من الشعور بالحر والاجواء الخانقة في المناطق الساحلية.

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وأضاف: “تنحسر هذه الموجة بشكل سريع مساء الجمعة وتتراجع درجات الحرارة بمعدل 3 الى 5 درجات بسبب منخفض جوّي سيضرب تركيا مصحوباً بكتلة باردة وامطار طوفانية وعواصف رعدية حيث سيرتفع الضغط الجوّي نحو 1020hpa فتتحوّل الرياح الى شمالية غربية تساهم بتلطيف الأجواء في لبنان تدفع معها السحب والضباب وربما تساقط امطار متفرقة بخاصة في الشمال (عكار)، وذلك بين السبت وفجر الاثنين.

وتابع: “تنشط سرعة الرياح بعد ظهر الجمعة وتشتد تدريجياً لتلامس في أقصى هباتها 55 كلم في الساعة فيرتفع موج البحر نحو المترين ونصف خلال هذه الفترة، على ان تعاود الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين ظهراً مع انحسار المنخفض عن تركيا والبحر الأسود.”

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