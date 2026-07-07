الضباب الكثيف مستمر.. كيف سيكون طقس الأربعاء؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف.
-الحال العامة:
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32 درجة، طرابلس بين 23 و31 درجة وزحلة بين 18 و34 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل و دون تعديل على الساحل، ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف.
الخميس:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات و دون تعديل على الساحل، مع استمرار تكوّن الضباب فوق الجبال مع رؤية سيئة .
الجمعة:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على الجبال.
-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج بين 0.6 و 1 متر، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
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