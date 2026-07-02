هل يستمر الطقس الحار في لبنان؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد وحار قليلا نهارا اليوم وفي الايام المقبلة والحرارة مستقرة فيما الأجواء قليلة السحب عموما مع بقاء تشكل السحب الخفيف فوق السواحل والجبال القريبة منها.

وتجدر الاشارة الى ان الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا والحرارة المحسوسة ساحلا تتراوح بين ٣٣ و٣٥ درجة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة

-الحرارة: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر

– متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪

– الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.

السبت: قليل السحب وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.

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