طقس صيفي متقلب بين الساحل والجبل خلال الأيام المقبلة

يسيطر طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و٣٠، طرابلس بين ٢١ و٢٩، وزحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 23 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تيقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معه موج البحر لحدود المتر. يتحول مساءً الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية المتوسطة.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

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