طقس لبنان: ارتفاع بالحرارة وضباب صباحي على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. يتحول الى حار نسبياً بداية الاسبوع المقبل خاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:53

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