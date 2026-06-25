طقس لبنان: ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة وتحذير من ارتفاع الموج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غدا، غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها فوق الجبال وعلى الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، زحلة بين 16و 32 درجة.

تحذير: من ارتفاع الموج بخاصة على الشواطئ الشمالية وتشكّل التيّارات المائية خلال اليومين المقبلين.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة احيانا، كما يتكوّن الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الجمعة:



غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرار ة في الداخل وانخفاضها على الجبال و على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



السبت:



غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا وبقاء تكوّن الضباب عل المرتفعات.



الأحد:



غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل، واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة. -الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل ومتوسط الى سيىء أحيانا فوق الجبال بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 86 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.



-الضغط الجوي:759 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,28



-ساعة غروب الشمس: 19,53

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