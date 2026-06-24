طقس مستقر ورطب يسيطر على لبنان.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

طقس مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢١ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.

تحذير: من ارتفاع الموج خاصة على الشواطئ الشمالية وتشكل التيارات المائية خلال اليومين القادمين.

– الأربعاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.

– الخميس:

قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل يتحول مساء الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على المرتفعات.

– الجمعة:

غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر .

– السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

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