لبنان تحت تأثير طقس صافٍ واستقرار جوي مع تراجع الرطوبة مؤقتاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل والمرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع تراجع بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة ، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52

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