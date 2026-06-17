الأجواء الربيعية مستمرة.. لكن الحرارة تتجه للانخفاض تدريجياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، مع رياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 26 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل دون تعديل يذكرفوق الجبال، تبقى نسبىة الرطوبة مرتفعة ساحلا، مع ضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، مع رياح ناشطة أحيانا .

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا وضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,51

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