الطقس في لبنان: ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والرطوبة تبقى مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:



– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل فتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.

– رياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.



حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.



الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.



ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:51

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