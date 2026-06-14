موج البحر يبقى مرتفعاً والأرصاد تدعو إلى الحذر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر، ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا. يستقر الطقس مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ونشاط بسرعة الرياح، تعود درجات الحرارة فترتفع اعتبارا من غد الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود خاصة على الجبال والداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خاصة شمال وشرق البلاد فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر، ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا. يستقر الطقس مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحيث تلامس ال36 درجة في الداخل.





– الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين25 و50 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:26 ساعة غروب الشمس: 19:50

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