طقس لبنان: أجواء ربيعية مستقرة ورطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها فوق الجبال كما تنخفض في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .

السبت:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,26

-ساعة غروب الشمس: 19,48

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