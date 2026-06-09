ضباب ورطوبة مرتفعة.. كيف سيكون طقس الأربعاء؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلثاء:



غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .



الأربعاء:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .



الجمعة:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب، ودون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي البقاع.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.



-حال البحر: هادئ ، حرارة سطح الماء: 24 درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,26



-ساعة غروب الشمس: 19,48

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