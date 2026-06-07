خلال الأيّام المُقبلة.. الحرارة إلى مزيد من الإرتفاع

يسيطر على لبنان ‎طقس ربيعيّ معتاد اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر في الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأحد:

-الجو : مشمس يتخلّله بعض السحب

-الحرارة : بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ٩ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

– متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠٪

– الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

– الانقشاع : جيد

– حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الإثنين: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الثلاثاء: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

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