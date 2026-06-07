خلال الأيّام المُقبلة.. الحرارة إلى مزيد من الإرتفاع
يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ معتاد اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر في الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
-الجو : مشمس يتخلّله بعض السحب
-الحرارة : بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ٩ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر
– متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠٪
– الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
الإثنين: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الثلاثاء: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
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