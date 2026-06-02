أجواء ربيعية مستقرة تسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.
الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات .
الجمعة:
صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
-الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 30 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: ٠5,28
-ساعة غروب الشمس: 19,43
