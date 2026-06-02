أجواء ربيعية مستقرة تسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس:

قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات .

الجمعة:

صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: ٠5,28

-ساعة غروب الشمس: 19,43

