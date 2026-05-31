طقس لبنان في الأيام المقبلة.. ضباب ورطوبة وحرارة دون المعدلات

– توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا الإثنين، غائما جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا ونسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب المحلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 24 إلى 24 درجة، في الداخل من 14 إلى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:28 ساعة غروب الشمس: 19:43

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.