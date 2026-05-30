أجواء خريفية مبكرة.. الى متى تستمر الرطوبة في أجواء لبنان؟

يسيطر على لبنان ‎طقس رطب جدًا لغاية يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة اندفاع كتل هوائية رطبة نحو منطقتنا مما يتسبّب بتشكّل السحب والضباب، مع احتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ خاصة على الجبال، فيما الحرارة مستقرة وتستمر ما دون ما دون المعدلات الموسمية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

-الجو : غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او امطار محلية

-الحرارة : بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر

متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

الانقشاع : يسوء محليًا بسبب الضباب

حال البحر : متوسط الموج خاصة شمالا وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاحد : مشمس الى غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالاً وجبلاً وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

الاثنين : مشمس الى غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٨ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

