لبنان تحت تأثير كتل رطبة.. غيوم وضباب ورذاذ متفرق

طقس مستقر إنما رطب ما زال يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة نتيجة اندفاع كتل هوائية رطبة نحو منطقتنا ويؤدي ذلك الى تشكل السحب والضباب يوميا مع احتمال تساقط الرذاذ جبلا، فيما الحرارة مستقرة وتستمر دون المعدلات الموسمية وتكون باردة ليلا وصباحاً جبلا وبقاعاً مع فروقات طفيفة من يوم وآخر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا الى غائم مع احتمال رذاذ او امطار محلية شمالا وجبلاً بعد الظهر

-الحرارة: بين ١٧ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٩ كم/س تنشط شمالا

الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س تنشط شمالا.

