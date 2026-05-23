الطقس مستقر.. وهذه تفاصيله

يؤثر طقس مستقر نسبياً لكن رطب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع تشكل السحب والضباب فيما الحرارة مستقرة وتستمر ما درون ما دون المعدلات الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا الى غائم مع احتمال رذاذ او امطار محلية شمالا وجبلاً بعد الظهر

– الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر

– متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

– الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

– الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

– الاحد: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

– الاثنين: غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.