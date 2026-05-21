لبنان يشهد أيارًا غير مسبوق منذ 20 عامًا.. طقس يعاكس بداية الصيف

يشهد لبنان هذا العام واحدًا من أبرد أشهر أيار منذ أكثر من عقدين، في مشهد مناخي غير اعتيادي خالف ما اعتاده اللبنانيون، ولا سيما في مناطق البقاع والساحل، حيث كانت الموجات الحارة تبدأ عادةً في النصف الثاني من الشهر. إلا أن استمرار تأثير المنخفضات الجوية والكتل الباردة على المنطقة أبقى الأجواء متقلبة بين الأمطار والبرودة والطقس الربيعي المعتدل، وسط ترقب لبدء التحول التدريجي نحو الأجواء الصيفية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، أن شهر أيار الحالي يُعدّ الأبرد منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن اللبنانيين اعتادوا، خصوصًا في البقاع والساحل، الشعور بالموجات الحارة خلال النصف الثاني من أيار، إلا أن الكتل الباردة التي انحرفت نحو اليونان وتركيا استمرت بالتأثير على لبنان وسوريا وفلسطين، ما أدى إلى طقس متقلب بين المشمس والممطر والبارد، بالتزامن مع تأخر نشاط المنخفض الهندي فوق شبه الجزيرة العربية.

وأشار خنيصر إلى أن منخفضًا جويًا باردًا ضرب تركيا مطلع الشهر الحالي، وانحرفت نسبة كبيرة من أمطاره وثلوجه نحو لبنان وسوريا بين 3 و6 أيار، ما أدى إلى تسجيل نسب هطولات مرتفعة، أبرزها: القبيات 87.5 ملم، طرابلس 55.2 ملم، بولونيا والخنشارة وضهور الشوير 117.4 ملم، زحلة 61 ملم، بيروت 164.4 ملم، رومية وعين سعادة 121.3 ملم، زغرتا 121.2 ملم، بشري 70.3 ملم، وصيدا 127.6 ملم.

وأضاف أن حالات عدم الاستقرار واصلت سيطرتها على المنطقة، رغم بعض الفترات القصيرة التي تأثرت خلالها البلاد برياح جنوبية شرقية دافئة، إلا أن معدلات الحرارة لهذا الشهر تراجعت بين 3 و8 درجات مئوية دون معدلاتها الطبيعية.

ولفت إلى أن لبنان شهد خلال اليومين الماضيين حالة جديدة من عدم الاستقرار، ترافقت مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تراوحت بين 5 و11 ملم، خصوصًا في المناطق الوسطى، موضحًا أن الحرارة ستصل ليلًا إلى 15 درجة على الساحل و8 درجات في البقاع، فيما تسجل نهارًا نحو 21 درجة في المنطقتين.

أما عن موعد اقتراب الصيف، فأوضح خنيصر أن المنخفض الهندي الموسمي بدأ يتمركز فوق دول الخليج، ومع انخفاض قيم الضغط الجوي مطلع الشهر المقبل، ستتمدد الكتل الحارة نحو شمال شبه الجزيرة العربية، ليبدأ لبنان بعد الخامس من حزيران بطقس يميل تدريجيًا إلى الصيف، مع استقرار الأجواء وارتفاع الحرارة لتتخطى 31 درجة على الساحل.

وأكد أن الطقس سيبقى خلال الأيام الأخيرة من أيار ربيعيًا ومعتدلًا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة واستقرار نسبي حتى نهاية الأسبوع الأول من حزيران.

طقس الخميس غائم مع أمطار متفرقة تنحسر بعد الظهر

تبقى الحرارة منخفضة حتى صباح السبت

درجات الحرارة الساحل: 21 نهارًا / 15 ليلًا

الجبال (1200 متر): 18 نهارًا / 8 ليلًا

البقاع: 21 نهارًا / 7 ليلًا

الجبال (2000 متر): 12 نهارًا / 3 ليلًا

الرياح والرطوبة الرياح: جنوبية غربية، سرعتها بين 35 و70 كلم/س

الرطوبة: 85%

