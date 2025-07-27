طقس لبنان بداية الأسبوع: أجواء صيفية حارة وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

في بداية هذا الأسبوع، يتأثر طقس لبنان بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لتتجاوز المعدلات الموسمية بعدة درجات، خصوصًا في الداخل وعلى المرتفعات.

ووفقًا لتوقعات مصلحة الأرصاد الجوية، فإن طقس لبنان بداية الأسبوع سيكون حارًا وجافًا مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية، تؤدي إلى تدنّي الرطوبة على الساحل، بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيًا في المناطق الساحلية، ما يزيد من الشعور بالحر.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: بين 28 و34 درجة مئوية

بين 28 و34 درجة مئوية الجبال (1000 متر): بين 25 و31 درجة مئوية

بين 25 و31 درجة مئوية البقاع: بين 30 و38 درجة مئوية

بين 30 و38 درجة مئوية الجنوب والنبطية: ارتفاع لافت قد يصل إلى 36 درجة مئوية

التحذيرات الجوية:

🟠 تحذّر الجهات المختصة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و3 بعد الظهر.

🟠 يُنصح بالإكثار من شرب المياه وتجنّب الجهد البدني في الأماكن المكشوفة.

🟠 خطر اندلاع الحرائق مرتفع في المناطق الحرجية بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة، لذلك يُطلب من المواطنين توخي الحذر.

وعن طقس لبنان بداية الأسبوع.. متى تنكسر الموجة؟

تشير النماذج الجوية إلى أن هذه الموجة الحارة قد تستمر حتى منتصف الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بدءًا من مساء الأربعاء، مع احتمالية تشكّل غيوم متفرقة في بعض المناطق الجبلية.

في الختام، يبقى طقس لبنان بداية الأسبوع تحت تأثير موجة حر تتطلب الحذر والوقاية، خصوصًا لكبار السن والأطفال والمرضى. الترقّب مستمر لأي تغيّرات في التوقعات، على أمل أن تنكسر حدة الحر في الأيام القادمة.

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