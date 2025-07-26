الحرارة تشتد في لبنان: موجة لاهبة تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن تستمر الحرارة بالارتفاع في مختلف المناطق اللبنانية، لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، وسط رطوبة ساحلية مرتفعة تزيد من وطأة الطقس اللاهب.

موجة الحرارة تتخطى المعدلات الموسمية

تشير التقديرات إلى أن الكتل الهوائية الحارة ستبلغ ذروتها مع تخطي درجات الحرارة معدلاتها المعتادة، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية حيث قد تلامس الـ41 درجة، بينما تبقى مرتفعة نسبياً على الساحل بفعل الرطوبة.

السبت والأحد: ذروة الحرارة وضباب كثيف

يُتوقع أن يكون الطقس يوم السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال والداخل، يترافق مع تشكل ضباب كثيف مساءً على المرتفعات.

أما الأحد، فترتفع الحرارة على الساحل وتبقى مستقرة نسبيًا في الداخل، مع نشاط في الرياح وظهور ضباب على المرتفعات المتوسطة.

بداية الانحسار الإثنين

يبدأ تأثير الكتل الحارة بالتراجع مع بداية الأسبوع، إذ يُسجّل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خصوصاً في الجبال والداخل، مع نشاط للرياح وتشكّل ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: عودة الأجواء المعتدلة

يستمر انخفاض الحرارة الثلاثاء لتعود الأجواء إلى معدلاتها الموسمية، لا سيما في المناطق الداخلية والجبلية، بينما يبقى الطقس قليل الغيوم وتستمر الرياح بالنشاط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: بين 26 و32 درجة

فوق الجبال: بين 23 و30 درجة

الداخل: بين 23 و37 درجة

معدل الحرارة لشهر تموز:

بيروت: بين 24 و32

طرابلس: بين 20 و31

زحلة: بين 18 و34

البحر: مائج أحياناً، حرارة سطح الماء: 29°

الرياح: جنوبية غربية ناشطة (10 – 35 كم/س)

الرطوبة على الساحل: بين 65% و85%

الضغط الجوي: 1003 hPa

شروق الشمس: 05:44

غروب الشمس: 19:44

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