طقس لبنان غداً: موجة حرّ تلامس الـ41 درجة في المناطق الجبلية

تشهد أحوال طقس لبنان غداً ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، بحسب ما توقّعته دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية – المديرية العامة للطيران المدني، التي أفادت أن الحرارة ستبلغ ذروتها يوم السبت، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية حيث قد تلامس 41 درجة مئوية.

وفي حديث لموقع “لبنان 24″، أوضح رئيس دائرة التقديرات السطحية في المصلحة، محمد كنج، أن لبنان يمرّ بموجة حرّ حادة ناجمة عن ظاهرة “الانقلاب الحراري”، التي تؤدي إلى صعود الكتل الهوائية الحارة إلى طبقات الجو العليا دون أن تبرد، ما يسبب ارتفاعًا غير اعتيادي في درجات الحرارة.

ودعا كنج المواطنين إلى تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و3 بعد الظهر، والإكثار من شرب المياه، وتفادي الجهد الجسدي، مع ارتداء ملابس خفيفة وقبعات عند الخروج، والانتباه لصحة الأطفال وكبار السن.

وعن توقيت انحسار موجة الحر، لفت كنج إلى أن التراجع سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من الإثنين في منطقة البقاع، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي آتٍ من البحر الأدرياتيكي شمال إيطاليا، ما يدفع بكتل هوائية معتدلة نحو المنطقة.

ومن المتوقع أن يكون مطلع شهر آب معتدلًا، مع درجات حرارة أدنى من المعدلات الموسمية، ما يخفف من وطأة الحر الذي يشهده لبنان حاليًا.

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