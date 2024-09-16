طقس لبنان: غائم احيانا مع ضباب وامطار متقطعة وانخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة:طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق منطقة البلقان.

تحذير: من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المترين خاصة على الشواطئ الشمالية وفرص لظهور تيارات مائية.

تحذير: القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية واثناء تساقط الامطار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال تشكل خلايا رعدية، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود ال 50 كلم/س، لذا نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج حيث يلامس المترين، كما نحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات أثناء تساقط الامطار.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية. تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع احتمال تشكل خلايا رعدية، ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، ثم يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الخميس:غائم جزئيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، وفرص لتساقط أمطار خفيفة خاصة جنوب البلاد اعتبارا من المساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كم/س، ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد، حيث تلامس سرعتها ال 50 كم/س أحيانا.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

– حال البحر: هائج أحيانا حيث يصل ارتفاع الموج لحدود المترين. حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 18,43.