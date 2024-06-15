طقس لبنان: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي بالحرارة والرطوبة

الطقس
By cedro
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

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– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة والتي تأثيرها خاصة على المناطق الجبلية والداخلية مع  نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر الشديد حتى يوم غد الأحد  حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض  درجات الحرارة  والتي تعود الى معدلاتها  الموسمية على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويخف الشعور بالحر ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم  التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق  في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه مع التنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتسوء الرؤية على المستويات المنخفضة كما تنشط الرياح احيانا. الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها في المناطق الجبلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع رياح ناشطة احيانا كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالارتفاع خاصة في الداخل على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: 24 الى 36 درجة، فوق الجبال من 24 الى 34 درجة، في الداخل من 23 الى 39 درجة.
– الرياحح السطحية:  جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المستويات المنخفضة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 65  % 90 .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي:  755 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,27  ساعة غروب الشمس: 19,51 .

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