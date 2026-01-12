الأرصاد تحذر: منخفض جوي قوي يضرب لبنان وأمطار غزيرة وثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 5 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع 1000 متر شمال البلاد. تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلثاء / الاربعاء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج على ارتفاع 1000 متر مساء الثلثاء ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجا مخلفا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.

تحذير: من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل السيول ومن اشتداد سرعة الرياح، كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق والواح الطاقة الشمسية ومن ارتفاع موج البحر يومي الاثنين والثلثاء .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لحدود ال 90 كم/س مساء في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1700 خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتيل على ارتفاع 1300 متر.

الثلاثاء:

غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحرلحدود 5 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع 1000 متر شمال البلاد. تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلاثاء / الاربعاء.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1200 متر، تنحسر الامطار خلال النهار، ونحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الخميس:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 14 درجة، فوق الجبال من درجة الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة ، سرعتها بين 25 و 60 كم/س، تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر فتقارب ال 90 كم/س شمالا.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب وزارة المتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90%.

-حال البحر: هائج الى عاصف، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49

