منخفض جوي جديد يضرب لبنان ببرودة قاسية وثلوج كثيفة

يؤثّر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط منخفض جوّي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تساقط أمطار غزيرة، رياح شديدة، عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع الـ1400 متر وما فوق مع أجواء باردة.

وبحسب دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ينحسر المنخفض الجوي تدريجياً فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقّع أن تتأثر المنطقة مجدداً فجر يوم الأربعاء بمنخفض جوي اّخر مصدره شمال غرب تركيا فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

تحذير: تتشكّل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار يوم الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، في طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ55 كم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجدداً ليل الأحد/الاثنين مع اشتداد بسرعة الرياح خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

الإثنين: غائم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجلات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد لتلامس أحيانًا الـ90 كم/س خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع 1500 متر وتتدنى مساءً لتلامس الـ1200 متر. تخفّ حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجياً خلال الليل.

تحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر لذا يُرجى التحذير من خطر الانزلاقات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يتحوّل تدريجياً خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر كا تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و60 كلم/س، تشتدّ ليل الأحد/الاثنين لتصل الى 75 كلم/ساعة شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و80%

حال البحر: مائج الى هائج . حرارة سطح الماء: 21°م.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.