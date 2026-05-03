منخفض جوي قوي في لبنان.. أمطار وثلوج ورياح عاصفة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا خاصة شمال البلاد لحدود ال ٧٠ كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان اعتباراً من ظهر يوم الأحد بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطارا متفرقة غزيرة أحياناً، عواصف رعدية، رياحا ناشطة وثلوجا على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى ليل الثلاثاء حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

تحذير: من سرعة الرياح وارتفاع الموج والتيارات البحرية يومي الاحد والاثنين

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين ١٨ و٢٧، طرابلس بين ١٥ و٢٥، وزحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والسريع اعتباراً من الظهر، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتحول الطقس إلى غائم فتتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها أحيانًا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن ال ٢٠٠٠ متر، يتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال الليل.



الإثنين: غائم مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا خاصة شمال البلاد لحدود ال ٧٠ كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق .



الثلاثاء: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ١٩٠٠ متر، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 17 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 11 درجة ، في الداخل من 12 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/ساعة، تنشط اعتباراً من بعد الظهر لتلامس ال ٦٥ كم/ساعة.



– الانقشاع: متوسط الى سيىء بسبب الضباب وغزارة الأمطار بعد الظهر.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥ %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: ٢٠°م.



– الضغط الجوي: ١٠٠٧ HPA أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق.



– ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٩ ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٢

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.