متى تنحسر العاصفة القوية التي تؤثر على لبنان؟

يشهد لبنان اليوم تأثير منخفض جوي ما زال يسيطر على الأجواء، حاملاً معه طقساً غير مستقر وبارداً وماطراً بغزارة في عدد من المناطق، مع احتمال تشكّل سيول في بعض النقاط المنخفضة، وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تفوق 1700 متر.

وتسجّل درجات الحرارة انخفاضاً واضحاً، إذ تبقى دون معدلاتها الموسمية بفارق كبير، ما يعكس أجواء شتوية متأخرة رغم دخول فصل الربيع. كما تترافق الحالة الجوية مع برق ورعد أحياناً، إضافة إلى تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

أما الرياح فغربية نشطة نسبياً، تتراوح سرعتها بين 20 و60 كم/س، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، في حين يشهد البحر ارتفاعاً في الموج.

ويتوقع أن يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم غد الأربعاء، مع تحسن ملحوظ في الطقس وعودة تدريجية للأجواء الربيعية المستقرة خلال الأيام المقبلة.

