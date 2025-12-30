لبنان تحت تأثير منخفض طويل الأمد.. والمرحلة الأصعب قادمة

يشهد طقس لبنان استمرار تأثير المنخفضات الجوية، في ظل بقاء قيم الضغط الجوي منخفضة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ما يفسح المجال أمام جذب المزيد من الفعاليات الجوية نحو المنطقة، وفق ما أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية.

طقس لبنان: أمطار ورياح وثلوج على المرتفعات

وأشارت الصفحة إلى أن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية هطولات غزيرة ترافقت أحيانًا مع رياح نشطة، فيما لامست الثلوج المرتفعات المتوسطة، مع تراكمات واضحة على الجبال العالية، في مشهد يعكس بداية مرحلة شتوية أكثر فعالية.

استقرار نسبي الثلاثاء… وأمطار عشوائية

وبحسب التوقعات، يسود اليوم الثلاثاء استقرار نسبي في طقس لبنان، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار متفرقة وعشوائية، لا سيما بعد الظهر وخلال ساعات المساء الأولى. وتتركز هذه الهطولات بشكل أكبر على طول الشريط الساحلي السوري والمناطق المجاورة، قبل أن تمتد إلى الساحل اللبناني ولكن بنسبة أقل، فيما قد تبقى بعض المناطق دون أمطار.

ذروة أولى حتى مساء الأربعاء

وتستمر هذه الحالة الجوية حتى مساء الأربعاء، حيث تبقى الأمطار متقطعة وغير شاملة، مع تسجيل ذروة بين مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء، وسط تفاوت في شدتها من منطقة إلى أخرى.

تصاعد الفعالية الجوية ومرحلة قاسية

اعتبارًا من مساء الأربعاء، تشتد الفعالية الجوية تدريجيًا، لتصبح مختلف المناطق اللبنانية تحت تأثير أمطار غزيرة تمتد حتى ليل الخميس وصباح الجمعة، وتتخللها فترات من النشاط القوي للرياح واشتداد التساقطات.

الكتل القطبية تخفّض مستوى الثلوج

ومع تعمّق الكتل القطبية، يُتوقّع أن ينخفض مستوى تساقط الثلوج نهار الخميس إلى حدود 1200–1300 متر، وربما إلى مستويات أدنى شمال البلاد، وذلك تبعًا لتماسك السحب الرطبة وتزامنها مع دخول الهواء البارد.

