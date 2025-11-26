كتل باردة وأمطار رعدية قادمة من جنوب أوروبا نحو لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة النهارية حتى ليل يوم السبت، حيث يتأثر الحوض تدريجا بمنخفض جوي مصدره جنوب أوروبا مصحوب بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة ورياح ناشطة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة ، وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال النهار مع بقاء الأجواء باردة ليلا، خصوصا فوق الجبال وفي الداخل .

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء الباردة فوق الجبال وفي الداخل خلال الليل، كما تنشط الرياح شمال البلاد وجنوبه فتصل سرعتها الى 55كلم/س.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع رطوبة منخفضة خلال النهار، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل وترتفع فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح إعتبارا من المساء مع إقتراب المنخفض الجوي فتصل سرعتها الى 60 كم/س، فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم خلال الليل فتصبح الأجواء مهياة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية. ويحذر من تشكل السيول على الطرق.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة ، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 65 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 16,3

