طقس لبنان: صافٍ وحرارة أعلى من المعدلات الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا صافياً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة ترافقها رياح ناشطة أحيانًا، ما يعكس استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مختلف المناطق اللبنانية.

الحال العامة

يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة نسبيًا.

وتشير المصلحة إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول يبلغ في بيروت بين 21 و29 درجة مئوية، في طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع في الأيام المقبلة

الخميس: صافٍ مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خصوصًا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة مع نشاط في سرعة الرياح.

الجمعة: صافٍ أيضًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة واستمرار انخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا.

السبت: صافٍ إجمالًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، في حين ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانًا.

تفاصيل الطقس

درجات الحرارة:

على الساحل: بين 22 و30 درجة مئوية

فوق الجبال: بين 13 و22 درجة مئوية

في الداخل: بين 11 و29 درجة مئوية

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 26 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

شروق الشمس: الساعة 5:54 صباحًا.

غروب الشمس: الساعة 16:49 مساءً.

ويُتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، ما يشير إلى امتداد غير معتاد لفصل الخريف الدافئ في لبنان.

