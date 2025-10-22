طقس لبنان: ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانًا.

الكتل الهوائية الدافئة تسيطر على الأجواء

أوضحت الدائرة أن كتلًا هوائية دافئة تسيطر تدريجيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة لتتخطى المعدلات الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة. وتستمر هذه الكتل حتى صباح يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول: بيروت: بين 21 و29 درجة.

طرابلس: بين 20 و28 درجة.

زحلة: بين 13 و27 درجة.

تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

الأربعاء: مشمس إجمالًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

مشمس إجمالًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة. الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانًا.

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانًا. الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية.

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية. السبت: قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة والرياح

الساحل: من 22 إلى 30 درجة.

من 22 إلى 30 درجة. الجبال: من 16 إلى 27 درجة.

من 16 إلى 27 درجة. الداخل: من 14 إلى 29 درجة.

من 14 إلى 29 درجة. الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س. الانقشاع: جيد إجمالًا.

جيد إجمالًا. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

بين 40 و65%. حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة .

متوسط ارتفاع الموج، . الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

764 ملم زئبق. شروق الشمس: 6:50، غروبها: 17:55.

