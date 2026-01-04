طقس مستقر وارتفاع ملحوظ والإنذار من الجليد مستمر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية فتقارب ال 60كم/س. ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق ال 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

تحذير: من خطر الانزلاق بسبب تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق ال 1000 متر خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة والتي تلامس ال 60 كم/س خاصة شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية فتقارب ال 60كم/س. ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق ال 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (3 درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق ال 1500 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال ونسبة رطوبة منخفضة.



-الحرارة على الساحل من 10 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 4 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية نهارا وشرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1030 HPA أي ما يعادل: 773 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,43

