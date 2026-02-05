طقس لبنان: أمطار محلية وثلوج على 2000 متر السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة شمال البلاد وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار خفيفة محلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يبدأ بالتقلب محليا بسبب تأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية، مما يؤدي الى أمطارمتفرقة ورياح ناشطة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.



الجمعة:



غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة شمال البلاد وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار خفيفة محلية .



السبت:



غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 75 كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، على ان تنحسر الأمطار ليلا.



الأحد:



غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، ويتوقع هطول أمطار متفرقة وموحلة ليلا.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 8 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



-الانقشاع: جيد إجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,33



-ساعة غروب الشمس: 17,12

