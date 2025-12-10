طقس متقلب وماطر في لبنان: ثلوج على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ، ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا ليصل الى 1700 متر شمالا صباح الجمعة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس، حيث تشتد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا ، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتصل الثلوج الى ارتفاع 1700 متر شمالا ليل الخميس/الجمعة ويستمر تأثير المنخفض حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و 21، في طرابلس بين 10و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا. لحدود 60 كلم/س، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الخميس:

غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ، ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا ليصل الى 1700 متر شمالا صباح الجمعة.

الجمعة:

غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع بقاء الاجواء باردة ليلا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة، في الداخل من 9 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10و 40 كم/س، وتقارب أحيانا ال 60 كم/س خلال الليل، بخاصة في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء مساء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و 75%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,32

-ساعة غروب الشمس: 16,30

