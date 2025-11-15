طقس لبنان: الأمطار تتراجع والحرارة ترتفع تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إنخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.



وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخف تأثير المنخفض الجوي المتمركز جنوب غرب تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتساقط أمطار متفرقة يتخللها بعض الأنفراجات مع رياح ناشطة وثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر وما فوق، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجيا صباح يوم غد الأحد، حيث يتجه شرقا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي لتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار يتخللها حدوث انفراجات، لتعود لتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق وعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر زما فوق، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إنخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16 درجة، في الداخل من 9 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 16,34

