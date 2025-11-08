طقس لبنان يخفي مفاجأة بين الأحد والثلاثاء… ما المقبل؟

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الخريفي المتقلب في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، واحتمال تساقط أمطار خفيفة خصوصًا في المناطق الشمالية.

ويكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل، دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح ليلًا في الجنوب.

ويُسجّل الثلاثاء تغيّر إضافي مع انخفاض بدرجات الحرارة الساحلية وارتفاع الرطوبة، ما يجعل الأجواء مهيأة لتكوّن خلايا رعدية وتساقط أمطار متفرقة خاصةً في المرتفعات الشمالية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.