أي مفاجآت تنتظر طقس لبنان؟ الأرصاد تُبقي السيناريو مفتوحًا

يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض في درجات الحرارة وفرص محدودة لتساقط أمطار متفرقة، خصوصاً في المناطق الشمالية، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار اعتباراً من يوم الأحد.

ووفق نشرة مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، يكون الطقس على الشكل الآتي:

▪ الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها، مع احتمال أمطار خفيفة ورعدية محلية بعد الظهر، وتكوّن ضباب كثيف على الجبال.

▪ السبت: استمرار الغيوم الضبابية على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية قبل الظهر، دون تغيير يُذكر في الحرارة.

▪ الأحد: استقرار نسبي مع طقس قليل الغيوم وارتفاع طفيف في الحرارة وانخفاض الرطوبة، وتنشط الرياح جنوباً خلال الليل.

▪ الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة، وارتفاع إضافي في الحرارة على الجبال والساحل، مقابل استقرار في الداخل، مع تراجع الرطوبة.

وتشير التوقعات إلى استمرار التقلّبات الخريفية ولكن دون أن تحمل معها أمطاراً غزيرة في المدى المنظور.

