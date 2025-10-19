طقس لبنان: استقرار حتى الإثنين وأمطار وعواصف رعدية شمالاً مساءً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يشهد لبنان طقسًا مستقرًا حتى يوم الإثنين، حيث يتحول تدريجيًا إلى متقلب مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية خصوصًا في المناطق الشمالية، نتيجة تأثر البلاد بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع التي تسيطر حاليًا على الحوض الشرقي للمتوسط.

الأحد

يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل مقابل انخفاضها على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات ما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا.

الإثنين

يتحوّل الطقس إلى غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، وانخفاضها في الداخل.

تتزايد نسبة الرطوبة تدريجيًا، ويُتوقّع تساقط أمطار متفرقة شمال البلاد مساءً، تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد، مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى نحو 60 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء

يكون الطقس غائمًا صباحًا مع ثبات درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع طفيف في الداخل.

تستمر الأمطار والعواصف الرعدية شمالًا في الفترة الصباحية، قبل أن يتحسن الطقس تدريجيًا بعد الظهر ويتحوّل إلى غائم جزئيًا، مع بقاء الضباب على المرتفعات.

الأربعاء

تتحسن الأجواء لتصبح قليلة الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، في إشارة إلى عودة الاستقرار النسبي.

المعطيات المناخية

درجات الحرارة:

الساحل: بين 19 و29 درجة

الجبال: بين 11 و26 درجة

الداخل: بين 10 و27 درجة

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27°م

الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل 765 ملم زئبق

شروق الشمس: 06:46، غروبها: 17:56

وتشير التقديرات إلى أن الاستقرار الجوي سيستمر حتى صباح الإثنين، على أن يبدأ بعدها تأثر لبنان بأجواء خريفية ممطرة تعيد الطقس المتقلّب والرياح النشطة إلى الحوض الشرقي للمتوسط.

